«Вашингтон» назначил Аллена помощником главного тренера

«Вашингтон» назначил Скотта Аллена помощником главного тренера, сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

56-летний специалист будет преимущественно работать с нападающими «Вашингтона».

Предыдущие три сезона Аллен работал в команде АХЛ «Херши Беарз». Специалист работал помощником тренера в течение двух сезонов, прежде чем был назначен главным тренером «Херши» в преддверии сезона-2021/22. Под руководством Аллена клуб завоевав место в плей-офф Кубка Колдера.

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф «Кэпиталз» проиграли «Флориде» в первом раунде (счет в серии — 2-4).