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«Вашингтон» напомнил о празднике «птичкой» Кузнецова

19:00
Евгений Кузнецов. Фото AFP
Евгений Кузнецов. Фото AFP
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5 января в США отмечается «Национальный день птиц». В этот день, многие экологические организации и движения Америки пытаются привлечь внимание властей и граждан страны к проблемам сохранения исчезающих видов птиц, и создания для всех птиц приемлемых условий обитания рядом с человеком.

«Вашингтон» напомнил о празднике, выложив в Twitter гифку с фирменным празднованием гола в исполнении нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

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