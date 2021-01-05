«Вашингтон» напомнил о празднике «птичкой» Кузнецова
19:00
5 января в США отмечается «Национальный день птиц». В этот день, многие экологические организации и движения Америки пытаются привлечь внимание властей и граждан страны к проблемам сохранения исчезающих видов птиц, и создания для всех птиц приемлемых условий обитания рядом с человеком.
«Вашингтон» напомнил о празднике, выложив в Twitter гифку с фирменным празднованием гола в исполнении нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
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