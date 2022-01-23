«Вашингтон» нанес первый бросок в створ ворот «Оттавы» на 18-й минуте

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Оттавой».

На второй минуте встречи «Сенаторз» открыли счет точным броском Тома Шабо. При этом первый бросок по воротам «Кэпиталз» нанес на отметке 17:32.

Всего в первом периоде столичная команда сделала пять бросков в створ, у «Сенаторз» — три броска.