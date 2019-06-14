"Вашингтон" намерен предложить контракт Хагелину

Нападающий Карл Хагелин, который может стать свободным агентом, получит предложение остаться в "Вашингтоне", сообщает североамериканский журналист Пьер Лебрюн. По нынешнему соглашению зарплата 30-летнего форварда составляет 4 миллиона долларов в год.

Швед перешел в "Вашингтон" из "Лос-Анджелеса" по ходу прошлого сезона. В 20 матчах в составе "Кэпиталз" на его счету 11 (3+8) очков. В семи играх плей-офф Хагелин отметился одной результативной передачей.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков