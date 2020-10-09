«Вашингтон» начнет переговоры с Овечкиным во время предсезонных сборов

«Вашингтон» проведет переговоры с нападающим Александром Овечкиным о новом контракте во время предсезонных сборов, сообщил генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Действующее соглашение 35-летнего россиянина с клубом истекает по завершении следующего сезона.

В сезоне-2019/20 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.