21 марта, 12:00

«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах сезона — это повторение второго лучшего результата в истории клуба

Руслан Минаев

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и первым в сезоне набрал 100 очков.

«Кэпиталз» добрались до отметки 100 очков в 69 матчах. По информации пресс-службы НХЛ, это повторение самого быстрого результата в истории клуба (также в сезоне-2009/10). Рекордным для «Вашингтона» стал сезон-2015/16 — 65 матчей.

Александр Овечкин.888! Овечкину осталось всего семь голов до нового рекорда

В этом сезоне регулярного чемпионата клуб первым гарантировал себе участие в плей-офф.

  Vlad C

    На выезде Винипегу Вашингтон проиграет. Рекорд будет побит в следующем сезоне. Оставте восторги до следуещего года.

    22.03.2025

    Представитель Овечкина — о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: «У Саши максимальные амбиции»

