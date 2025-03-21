«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах сезона — это повторение второго лучшего результата в истории клуба

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и первым в сезоне набрал 100 очков.

«Кэпиталз» добрались до отметки 100 очков в 69 матчах. По информации пресс-службы НХЛ, это повторение самого быстрого результата в истории клуба (также в сезоне-2009/10). Рекордным для «Вашингтона» стал сезон-2015/16 — 65 матчей.

В этом сезоне регулярного чемпионата клуб первым гарантировал себе участие в плей-офф.