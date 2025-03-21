«Вашингтон» набрал 100 очков и первым вышел в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и первым в сезоне набрал 100 очков. «Кэпиталз» лидируют в Восточной конференции.

После того как «Айлендерс» и «Монреаль» не выявили победителя в основное время, «Вашингтон» официально стал первым участником плей-офф сезона-2024/25.

Плей-офф Кубка Стэнли-2025 начнется в апреле и завершится финальной серией в июне.