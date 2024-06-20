«Вашингтон» на предсезонном сборе сыграет с «Филадельфией», «Бостоном», «Нью-Джерси» и «Коламбусом»

«Вашингтон» опубликовал расписание матчей на предсезонных сборах.

Столичная команда сыграет с «Филадельфией» (22 сентября), «Бостоном» (24 сентября, 5 октября), «Нью-Джерси» (25 сентября) и «Коламбусом» (27 и 30 сентября).

«Вашингтон» в сезоне-2023/24 вышел в плей-офф НХЛ с восьмого места Восточной конференции и уступил в первом раунде «Рейнджерс» (0-4 в серии).