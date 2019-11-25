«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата НХЛ в России, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что это может произойти уже в следующем сезоне. Ранее матчи НХЛ в России не проводились.

За «Вашингтон» выступают четыре российских игрока: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Также указано, что «Кэпиталз» обсуждали возможность провести матч в Швеции. Сейчас в команде форварды Никлас Бэкстрем и Карл Хагелин.