«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России
19:15
«Вашингтон» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата НХЛ в России, сообщает The Washington Post.
Сообщается, что это может произойти уже в следующем сезоне. Ранее матчи НХЛ в России не проводились.
За «Вашингтон» выступают четыре российских игрока: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Также указано, что «Кэпиталз» обсуждали возможность провести матч в Швеции. Сейчас в команде форварды Никлас Бэкстрем и Карл Хагелин.
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