«Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ набирать форму

«Вашингтон» может отправить голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб. Российский вратарь может получить шанс набрать форму в АХЛ, пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что клуб сделает отдельное заявление.

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой.