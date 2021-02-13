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«Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ набирать форму

20:45
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«Вашингтон» может отправить голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб. Российский вратарь может получить шанс набрать форму в АХЛ, пишет в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что клуб сделает отдельное заявление.

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой.

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