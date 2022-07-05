«Вашингтон» может не продлить контракт с Ильей Самсоновым

«Вашингтон» может не предложить новый контракт вратарю Илье Самсонову, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

По данным источника, «Кэпиталз» могут сменить вратарскую бригаду в зависимости от ситуации на рынке свободных агентов.

В случае, если голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер будет доступен и «Вашингтон» сможет подписать его, столичный клуб не будет подписывать новые контракты с Самсоновым и его одноклубником Витеком Ванечеком.

Самсонов находится в системе «Вашингтона» с 2019 года. В сезоне-2021/22 25-летний россиянин принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отразил 89,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3,02.

В плей-офф у вратаря 91,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,97 в 5 играх.