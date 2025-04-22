«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» — 3:2.

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, забивший в том числе победный гол, еще одну шайбу забросил Энтони Бовилье. У «Канадиенс» голы на счету Коула Кофилда и Ника Сузуки.