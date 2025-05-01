«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Вашингтон» победил «Монреаль» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Кэпиталз» выиграли серию — 4-1.

У «Кэпс» забили Александр Овечкин, Брендон Духайм, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственную шайбу «Канадиенс» забросил Эмиль Хейнеман.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной». Первые игры пройдут на льду «Кэпс».

