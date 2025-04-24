«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли — 3:1.

У «Кэпиталз» дубль оформил Коннор Макмайкл и одну шайбу забросил Дилан Строум. У «Канадиенс» забил Кристиан Дворак.

Третий матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 02.00 по московскому времени.

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