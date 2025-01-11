«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреаль» в овертайме — 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Ларс Эллер, Александр Овечкин нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, забивший в меньшинстве, и Ник Сузуки.