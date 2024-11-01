«Вашингтон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Кэпиталз» голами отметились Брендон Духайм, Якуб Врана, Коннор Макмайкл, Том Уилсон, Алексей Протас, и Александр Овечкин. Шайбы «Канадиенс» на счету Ника Сузуки, Коула Кофилда и Брендана Галлахера.

«Вашингтон» набрал 14 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 9 очков.