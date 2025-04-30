«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 1 мая. Матч пройдет в Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-арены». Стартовое вбрасывание — в 02.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 3-1 в пользу «Кэпс». Столичный клуб победил в первых двух домашних матчах и четвертом на выезде — 3:2 ОТ, 3:1 и 5:2, а «Канадиенс» — в третьем в Монреале (6:3).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал в плей-офф четыре очка (дубль и передача в первой игре, гол в третьей), а форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился двумя голевыми передачами (в четвертом матче).