«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 24 апреля. Начало игры на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США) — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» и «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч серии завершился победой столичной команды — 3:2 ОТ. Капитан «Кэпс», российский форвард Александр Овечкин отметился дублем и передачей, впервые в карьере провел гол в овертайме игры плей-офф.