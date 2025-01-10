«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 10 на 11 января. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Монреаль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 58 очков в 41 игре и занимают первое место в Восточной конференции. «Канадиенс» располагаются на 11-й строчке на Востоке (у команды — 41 очко в 40 встречах).

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