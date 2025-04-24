«Вашингтон» второй раз обыграл «Монреаль» в первом раунде Кубка Стэнли

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал 2-0.

На гол Кристиана Дворака хоккеисты «Кэпиталз» ответили дублем Коннора Макмайкла и шайбой Дилана Строума.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Третий матч в серии пройдет на льду «Монреаля» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 02:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05 — 59:58).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14).

Наши: Алексеев (14.11/1/+1), Овечкин (14.23/2/-1) — Демидов (12.50/0/0).

24 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-0.