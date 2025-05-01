Хоккей
1 мая, 04:51

Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Кэпиталз» выиграли серию — 4-1.

Российский нападающий Александр Овечкин на 10-й минуте открыл счет во встрече. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 4-м в Кубке Стэнли-2025.

Также у «Кэпс» забитыми голами отметились Брендон Духайм, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Канадиенс» на счету Эмиля Хейнемана.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной», которая в первом раунде победила «Нью-Джерси» (4-1).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. Чикран — 2 (Дюбуа, Уилсон), 11:15 — 2:0. Уилсон — 2 (бол., Карлсон, Строум), 36:59 — 3:0. Хейнеман — 1 (Армиа, Капанен), 42:40 — 3:1. Духайм — 3 (п.в., Макмайкл), 59:34 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Добеш (56:57 — 59:34).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+9+8) — 29 (9+6+14).

Наши: Алексеев (7.07/1/-1), Овечкин (13.51/6/0) — Демидов (18.21/0/-1).

1 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 4-1.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
  • невропатолог176

    Друже, называй как нравится тебе...сути не меняет. Согласен?

    01.05.2025

  • невропатолог176

    лай обиженных нарзаном)....Осокин вернулся....болел что ли?

    01.05.2025

  • Neil

    Такую дичь может написать только больной человек.

    01.05.2025

  • Neil

    т.е. Америк а и Франция не причём. И это было просто у рабочих, причём здесь революционные.

    01.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    не скули, псина)))

    01.05.2025

  • Neil

    Забей он хоть один из великолепных эпизодов ему созданных и как знать..)

    01.05.2025

  • Заполярье

    Ты видимо хохол, если русского не знаешь, даже НИК на инагентском языке...Или, это такие понты на лубянской бото-ферме?! :rofl::rofl::rofl:

    01.05.2025

  • Админ

    Какое счастье что Трамп имеет таких в рот и в жопу. Ешь говно дальше.

    01.05.2025

  • Админ

    Где твой прогноз 4:3 в пользу монреаля а сосунок?? Как всегда обосрался, ну так оптикай чучело дырявое.

    01.05.2025

  • Админ

    Слышь ты бандеровец пасть свою закрой.

    01.05.2025

  • Neil

    ну да, ты то их должен знать, бот.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    203. Как много всего.И по делу тоже.Серия за Кэпс,Овечкин,Томпсон,Строум MVP(вполне достоин)... Забавно, что ничего(возможно невнимателен) про великого и ужасного.Тома Уилсона,карточки которого были обнаружены в.. писуарах Белл-Центра в кол-ве. После матча (выведшего команду во второй круг) капитан,сказал (на пресс -конференции) ,что хит Тома(жестокий и беспощядный) в 4-й игре на Каррье есть поворотный момент в серии.И Строум согласился. Cоглашусь и я:) Проиграй тот матч было бы 2-2 и как знать..

    01.05.2025

  • ValeraK

    Это 4-ый гол, а не 9-ый. 9-ое результативное действие (!)

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да.Устоять перед форчеком.Бить больно,но аккуратно(с),построже в обороне(помогать вратарю),не удалятся..))

    01.05.2025

  • shpasic

    суперзвездой он был при супертренере Ротенберге))

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Уже говорил,что самые авторитетные издания прочили Кэпс 82-86 очков и непопадание в ПО.Команда в год 50-ти летия всю регулярку(считается!) шла в числе лидеров,попутно достигнув одного из самых значимых инд.рекордов в хоккее. Могли бы и за 4-й президентский поборотся.Но не сочли(вероятно) нужным.Так что грех жаловаться.Уже отличный сезон.Но хочется (понятно) большего.Посмотрим.Поболеем.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Закусывайбоярувася\сугубопосреднейрезультативности.Разница однако. Понимать надо=))

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Не беда. Поборемся.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Конечно читаемо.С одной стороны..А с другой как бы слабых соперников нет.Да и многие помнят 2010-й.В статусе обладателя президентского проиграли тем же Хабс, ведя в серии 3-1.И какая команда была.Овечкин,Бэкстрем,Семин,Грин.. Но на пути встал Галак.Если оценить влияние\вклад в успехи (команды) единственный из хоккеистов нынешнего (согласно модели Evolving Hockey) состава -PLD в той команде занял бы пятое место,уступая вышеперечисленным.Так что хорошо ,что хорошо закончилось.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Должно быть интересно.

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Классический бросок.Классический Овечкин.По франкофону разверну.Необязательный фол на Демидове(Карбери недоволен был\бухтел) Потом отличная передача на Чикрана.Мастер класс. Тройка получила самые сложные задания. Лишь 22% начала смен в зоне нападения(7 вбрасываний в своей,3 в нейтрайльной и 2 в нападении)играя в основном против Сузуки(Слафковски,Кофилд).Так же в конце,когда речь шла о защите преимущества.Для сравнения у Дауда(одного из столпов обороны) показатель 40%,Эллера 75%, Строума 83%. Собственно единственный гол при 5-5 Кэпс забили,когда вторая линия была на льду.И первая у Хабс:)Таков контекст.Важный ,упускаемый зачастую из виду.По матчу -понравилось почти все.Так себе третий период и слабая игра тройки Эллера(Леонард ,Манжапани).По 1-й ,2-й и линии Дауда(усиленной Протасом:)) вопросов никаких.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    у Феделя кто-то другой унитаз чистит.

    01.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Статистик, а не статист. Статист - это Вы.

    01.05.2025

  • Овен0464

    И где суперзвезда Демидов?

    01.05.2025

  • Гаррри

    "Российский нападающий Александр Овечкин на 10-й минуте открыл счет во встрече. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025." Почему 9-м?

    01.05.2025

  • Serjeapple

    придурок

    01.05.2025

  • cермЯга

    Господа все в Париже)

    01.05.2025

  • Mitos

    Святой Патрик проклял Монреаль, теперь надо умолять его чтобы вернулся...

    01.05.2025

  • Sergey Markelov

    у тебя , других то интересов нет по жизни, в этом говне перекапыватся

    01.05.2025

  • Sergey Markelov

    статист млять

    01.05.2025

  • Osokin L

    Почему сразу коммунист?

    01.05.2025

  • 1~18

    Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025. 5 матчей 9 голов?

    01.05.2025

  • Киса Кацман

    Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025 (с) ДЕВЯТЫМ????

    01.05.2025

  • fonkom

    Любопытно, а какая статистика по среднему количеству голов за игру в плей-офф?

    01.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Чего тебе не спится,предводитель донского дворянства?

    01.05.2025

  • _Металлург_

    О, любитель чистить раком канадские унитазы вылез. Опять не смог соблазнить хозяина своим очеом? Или соблазнил и оно горит?

    01.05.2025

  • Pavel D

    Если Свечников будет "беспределить" в отношении Овечкина, то ему может не только от "вашиков" прилететь.

    01.05.2025

  • Kimi_

    Молодцы Вашмнгтон, молодец Овечкин!!!

    01.05.2025

  • _Металлург_

    Прогнозируй дальше. Может и проньку догонишь. Все идет по плану и Монреаль выиграл серию 4-1?

    01.05.2025

  • Павел Леонидович

    Ожидаемо, Ови с голом

    01.05.2025

  • Pavel D

    Дай Бог (хоккейный, а может и не только))!

    01.05.2025

  • Pavel D

    Так первые "ма?вки" и были праздниками у революционных рабочих. И проводить приходилось скрытно от царской власти. Так и началось 1 Мая. Мир, Труд, Май!

    01.05.2025

  • Догада

    значит в следующей игре Кочеткову пять шайб забъет, а если че Орлов и Свечников помогут

    01.05.2025

  • Rastan

    Одержана промежуточная, но очень важная победа, и забит очередной гол Александром Овечкиеым!

    01.05.2025

  • Neil

    Кто дальше прошёл- тот и в дамках.

    01.05.2025

  • Neil

    Тоже такого мнения.

    01.05.2025

  • Сергей Васин

    Кто сайт салом намазал ,хахлы на запах прут ,как мухи на го.вно !!!

    01.05.2025

  • Neil

    Ожидамый результат как и твой пролёт.

    01.05.2025

  • hant64

    Нет, Спринт и этот кубинский электрик - разные люди. Точно.

    01.05.2025

  • Neil

    тсс

    01.05.2025

  • Сергей Васин

    Александру удачи ,вместе с клубом во втором раунде и взять кубок Стенли.

    01.05.2025

  • Neil

    У страха глаза велики.

    01.05.2025

  • hant64

    находится в рассвете сил--------------- А ты, похоже, уже в закате мозга:grin:

    01.05.2025

  • bvp

    Вот и Протасов вышел и помог, теперь вообще все будет хорошо.

    01.05.2025

  • hant64

    Этот много чего перепутал, и сайт - самое безобидное из этого.

    01.05.2025

  • KlimA

    Тёзка, ну это как в древней присказке про забор и х..))

    01.05.2025

  • Ironyfan

    На самом деле для такой звезды, как Ови, у него прямо ну так себе показатели по голам в плофе на общем фоне. Увы.

    01.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025_____ Поздравляем Овечкина с 9 - ой шайбой.

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    какие 4? 9 же! тут же написали! :))

    01.05.2025

  • Andrew_BD

    если там нет пингвинов или он их там побеждает? ловко)

    01.05.2025

  • Zohr Vad

    Вашингтон!!! Очень ждали Вас. Наконец-то!!!! С Победой в серии всю команду!!!

    01.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Aprel, Заполярье, Фобия - все три ипостаси одного недоумка в сборе))) заранее отвечу на твой вопрос, трехголовая чубатая чмоня — у "коммуниста" Путина все ништяк, жарит твоих нацiков як черти Бандеру в именном львивском котле)))

    01.05.2025

  • Neil

    Вот кто эти четверо плюсанули? Ваще их не знаю)))

    01.05.2025

  • Neil

    Ежедневный Гороскоп)

    01.05.2025

  • Friend of Misery

    Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025. ----------------------------------------------------------------------- Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. --------------------------------------------------------------- Так девятый или четвертый?

    01.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    А почему написано что гол стал 9м в Кубке Стенли 2025? Вроде же четвертый гол...

    01.05.2025

  • inspire

    а че на эту ветку столько ушлепков набежало? вам тут че мёдом намазали?

    01.05.2025

  • inspire

    Карбз переиграет Бриндамора

    01.05.2025

  • Neil

    А иди ты на *** чёрт.

    01.05.2025

  • hant64

    Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025.-------- Что, правда, в каждом матче Овечкин по дублю оформлял, и только в этом одну забил? Козинов, ты чего там куришь? Или бухой уже с утра?

    01.05.2025

  • Neil

    сайт не перепутал?

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Шплинт,физкульт привет.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    ты перепраздновал.тебе праздники омечать вредно.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    чувак отвечает за отдел "крокодил".

    01.05.2025

  • Osokin L

    Ой позорище клоновое...

    01.05.2025

  • Osokin L

    Поздравляю всех болельщиков Вашингтона и поклонников Александра Овечкина с выходом в следующий раунд))) :thumbsup:. Я явно опростоволосился с прогнозом. Желаю Кэпс удачи в серии с Каролиной. Очень хочу чтоб столичные дали по шапке физруку Бриндику.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Он профессиональный "гонец".

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    да,в 1 шайбу.

    01.05.2025

  • Janis B

    Pindostan forever!:joy:

    01.05.2025

  • ГлавПатриот

    Пролетел с прогнозом пары. Атец молодец, думал опять 1-2 шайбы и вылет. Всех с праздником, а меня с отпуском.

    01.05.2025

  • Топотун

    ЮЭСЭЙ, ЮЭСЭЙ !

    01.05.2025

  • Сергей

    продолжай чистить унитазы языком и тявкать из под лавки

    01.05.2025

  • nikola mozaev

    Самая лёгкая победа Вашингтона по счёту и содержанию в этой серии. В следующем круге с Каролиной будет очень тяжело, шансы примерно 50% на 50%.

    01.05.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Остаётся надеяться, что Козинов пророк, и Ови забьёт в следующей серии ещё 5 шайб))) Будет 9 в КС-2025))

    01.05.2025

  • Apei

    босси надо делать

    01.05.2025

  • Apei

    когда Вашингтон проходит во второй круг, обычно берёт и кубок - народная примета

    01.05.2025

  • victorio

    Это была весёлая серия, мы получили удовольствие, знаете ли... Первая высота взята с запасом!

    01.05.2025

  • ущерб, ты про выступление канадских команд в кубке стэнли?

    01.05.2025

  • igor1972

    Прекрасное утро! Серия в общем без неожиданностей, хотя пришлось напрячь Вашингтону. Не понял откуда у Овечкина 9 шайб в этом Кубке)). Вроде только 4 забил. В предвкушении битвы с Каролиной)))

    01.05.2025

  • Neil

    9м? А, я даже сначала не понял) Заголовок не читал))

    01.05.2025

  • Skovorodker

    Не согласен, что без особой нервотрепки - все таки все победы Вашингтона были на тоненького (ну может кроме этой, с оговорками)

    01.05.2025

  • Neil

    А столица США боготворит россиянина, москвича)

    01.05.2025

  • True Timati

    Вашингтон и его болельщиков - с победой! Горячее сырым не бывает? Монреаль доказал обратное - не удивлюсь, еслии в следующем сезоне они не выйдут в пост-сизон. Вашингтон на классе прошел, затратив ровно столько, сколько надо. Тут все на Кэролайну ставят, а я считаю фаворитом именно Вашингтон. Ну нет у Бриндамора плана Б - бей-беги, окружай ворота. Вашингтон в 6-7 матчах похоронит его карьеру

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Бог любит троицу)...значит,еще два раза при Ови должны 2 круг пройти))

    01.05.2025

  • Женек10

    Российский нападающий Александр Овечкин на 10-й минуте открыл счет во встрече. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 9-м в Кубке Стэнли-2025 С победой уже все поздравили, а вот козинова идиотом никто не назвал...

    01.05.2025

  • adamantane'

    По этой примете, если пройдут дальше второго вновь, то должны будут брать Кубок, по-любасу :stuck_out_tongue_winking_eye:.

    01.05.2025

  • Neil

    Но отчаянно))

    01.05.2025

  • Сергей

    Но это не точно ))))

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Устроить постанову "спокойной ночи малыши".

    01.05.2025

  • Neil

    Ничё се.

    01.05.2025

  • Сергей

    Вашингтон в 5 матчах

    01.05.2025

  • Neil

    Спринт это тоже он?? Спринт ёбнутый просто, читал его несколько опусов по футболу.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Шпирт(Спринт сопливый).

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Александр Овечкин догнал форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по количеству голов в решающих матчах серии среди действующих игроков.Оба россиянина забросили 12 шайб. Всего на счету Овечкина в решающих матчах плей-офф 20 очков (12+8), у Малкина — 38 очков (12+26). На первом месте по количеству голов располагается американский форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, на счету которого 14 шайб.

    01.05.2025

  • Neil

    Они ждут первого провала.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    так за 20 сезонов 3 раза прошли и только 1 раз дальше 2-го.

    01.05.2025

  • Догада

    Не хватает прогноза Острова Заячьего на голы Кочеткову

    01.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    чёт ты затуманил.кто победит то?

    01.05.2025

  • Neil

    Ну, это было бы фантастически! Но пантеры-ураганы видятся реальнее.

    01.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Хотелось бы в 7ми и чтоб Вашингтон !

    01.05.2025

  • adamantane'

    А как же КС-2018? :upside_down:

    01.05.2025

  • Neil

    А, Чинахова забыл. Ну, а кипер он не основной.

    01.05.2025

  • baruv

    Демидова выпускают уже в основной пятерке в большинстве. Приживается. Хороший дебют.

    01.05.2025

  • polov

    Поздравления Кэпиталз !!! Уверенно,не хуже Каролины, кстати. Буду рад, если во 2 раунде будет битва !!! Александр в порядке,как и команда.

    01.05.2025

  • Демеч

    Почему троицы,их четверо,плюс вратарь ещё.

    01.05.2025

  • adamantane'

    Как же это круто! 4 гола за раунд в 39 с более чем половиной лет!

    01.05.2025

  • Neil

    Лучше фактор нашей троицы в Колабусе зацени)

    01.05.2025

  • Демеч

    Фактор Демидова,на него надеюсь.)

    01.05.2025

  • Neil

    Царь-пушка.

    01.05.2025

  • Neil

    Спир?

    01.05.2025

  • Neil

    Да, 4-2 думаю заураганят(

    01.05.2025

  • KlimA

    Вашингтон с победой и выходом в след.круг. Сане респект, в 39 лет в плей-офф за 5 матчей забивать 4 гола это фантастично.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    у него несколько погремух,он еще от Спирта строчит.

    01.05.2025

  • zoolord

    Ну, что теперь Каролину на отдых отправить надо!

    01.05.2025

  • mikha1

    Надесь, в следующем раунде догонит и второго Лемье.

    01.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Ну что,вот я и дождался этой серии:Вашингтон-Каролина. Мне кажется будет Огонь!.Фаворит-ураганы.Думаю,в 5,6-матчей уложатся.Всё таки,сложившийся, опытный коллектив, с опытным уже тренером и неплохой историей ПО,где,кстати,есть и "скальп" Вашиков( в обоих командах ещё остались игроки из той серии 19го или 20го года).Жёсткий,колючий коллектив,злой и мастеровитый. Да и всё сезонные игры были с огоньком! Будет очень интересно.Болеть,конечно,буду за Вашиков,и желаю им удачи!

    01.05.2025

  • Сергей

    Судя по твоим постам в детстве и юности тебя часто и сильно били по голове. Ты бы сходил к врачам пока не поздно... А то получится как с пронькой, ему тоже советовали, он не послушался и ...где он сейчас ?

    01.05.2025

  • Neil

    Ухх..Уже жду не дождусь зарубы с ураганами.

    01.05.2025

  • Neil

    Про тренера писал уже, он в первый сезон то чудом команду затащил. А теперь у него карт-бланш и состав. Тут он и показал...

    01.05.2025

  • Neil

    Хоть этот гимн ужасный больше не слушать.

    01.05.2025

  • скучный ты, пойду главпатриота поищу)

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    И менеджмент, и ТШ. Мне вообще всё больше кажется, что Карберри - гений)

    01.05.2025

  • Neil

    А может и не будет. Там все команды должны прибавить так-то.

    01.05.2025

  • Догада

    Все, что приносит победы в плей-офф сегодня у Вашингтона сработо идеально. И отменная игра вратаря, и спецбригады, и активная игра нижних звеньев, и тренерский штаб, и, конечно, истинный лидер, который сразу поставил все на свои места

    01.05.2025

  • rake

    а этот мой (ЦКВ)

    01.05.2025

  • Neil

    Леонард ниочём. От Пьера и Люка жду серьёзной и результативной игры.

    01.05.2025

  • невропатолог176

    И тебя с 1 мая) (у меня все в порядке с координацией и зрением,чтобы в лужу)

    01.05.2025

  • Neil

    В десятку хочется.

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    Да,да, да, всё как ты говоришь, только успокойся ради Бога, не нервничай. Ты всегда прав, тут все это знают.

    01.05.2025

  • Neil

    пиши есчё.

    01.05.2025

  • Ну тогда и ненадо рассказывать про основные, а то в лужу сядешь)Forza Massimo))))

    01.05.2025

  • shurikfromkaragay

    может

    01.05.2025

  • Neil

    Опасный человек.

    01.05.2025

  • Neil

    Это на ветке НХЛ здесь такая аура) Равнодушным точно не оставит.

    01.05.2025

  • невропатолог176

    А я тебе что-то должен, чтобы на бред отвечать?. Я ж не сиделка

    01.05.2025

  • Сергей

    он самый.

    01.05.2025

  • Vladimir Demin

    Супер!

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    )))Надеюсь,до драки не дойдет.

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Свечников обосрётся

    01.05.2025

  • Neil

    Это который электрик и летает на Кубу регулярно?)

    01.05.2025

  • Пишу, а ты не ответил на вопрос. Назови мой основной)

    01.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Монреаль, гудбай, ты здесь чужой.

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    Ничего, Карберри и Вашики уже не раз удивляли в этом сезоне. Сегодня просто порадуемся. (Не заметил, как начал "болеть" за "Кэпиталс").

    01.05.2025

  • Neil

    Да, менеджмент неплохо поработал.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    уже лет 17 почти нечего было смотреть,пролетали в ПО сразу и сезон кончался.Может еще и Каролину дернут?

    01.05.2025

  • невропатолог176

    С основного аккаунта пиши. А то так неинтересно

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    А, понятно) Символично, что в День Труда "Вашингтон" знатно потрудился!

    01.05.2025

  • Neil

    Может потому, что его на льду не было?

    01.05.2025

  • а зачем ты под своим сообщением пишешь еще одно со своего клона?

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Наконец-то состав подобрали хоть первый круг пройти.Посмотрим куда заберутся.

    01.05.2025

  • невропатолог176

    Хорошо, "граждане и гражданки")

    01.05.2025

  • Neil

    Товарищи!

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    он в России проживает,но всем представляется что там драит унитазы.

    01.05.2025

  • Показал место Добешу…. Дело вратаря отбивать и ловить, а не пи..ть.

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Для Александра Овечкина эта игра стала 156-й в плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошел Дэррила Сидора и Стэна Микиту и поднялся на 87-е место. По количеству матчей в Кубке Стэнли Овечкин сравнялся с Джеффом Кортнеллом и Бруксом Орпиком.

    01.05.2025

  • Neil

    Ну это не 7е ноября так-то)) А день труда.

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    Не хочет. Он хороший человек, и ему даже тебя расстраивать дополнительно неохота.

    01.05.2025

  • Андрей Андрей

    Всех с победой. Вашингтон с Шурой проходил во второй раунд 3 раза,когда туда попал Федор, в 18-м году и через 7 лет,то есть сейчас.

    01.05.2025

  • Neil

    Когда, твой друг, в крови...)

    01.05.2025

  • oleg.bob

    С уверенной победой! Ждём новых!

    01.05.2025

  • Сергей

    А один эксперт из Торонто, известный специалист по идеальной чистке унитазов своим языком. обещал, что "Монреаль поставит раком Вашингтон и престарелую Овечку..."

    01.05.2025

  • Сергей Пантелеев

    Всех болел Вашиков с победой и с революционным праздником. Ови-ненавистникам - сильно не страдать, выпить таблеточку успокаивающую, а лучше сделать укольчик.

    01.05.2025

  • Neil

    Ну что тут скажешь, всех(ну большинство) с победой! Это было весьма убедительно и качественно. Пропустили дурачка в третьем и хабсы чуть встрепенулись. Но уверенная игра Икса и команды успокоила игру. По серии Строум хорош. Ови провёл лучшие игры первую и сегодняшнюю. Х Логан очень хорош и стойкий парень. Также гл.Тренера Карбери с победой и проходом во второй. Браво Вашингтон! Ну, а дальше бедаа, великая сила с востока грядёт.

    01.05.2025

  • Инсбрук 1964

    После невзрачного начала (соотношение бросков 8:1 в пользу Монреаля) уверенно, на классе повели 3:0, но затем полностью отдали инициативу сопернику. Достигнутого оказалось достаточно для выхода в следующий круг, самая молодая команда пройдена, но для побед над более опытными трех шайб маловато, моменты надо реализовывать. Вот и в этом матче вполне могло быть 5:0 – и никаких тревог и волнений. Успеха в новом раунде!

    01.05.2025

  • В полосатой рубашке

    Это было ожидрнмл, но олчень приятно))

    01.05.2025

  • igogohruhru

    Во 2м раунде впервые после чемпионского 2018г!

    01.05.2025

  • Skovorodker

    Буду за Вашингтон болеть, но Каролина кажется явным фаворитом. 60-40% мне видится в их пользу.

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    -Якуб Добеш стал 17-м вратарем, пропустившим от Ови в КС 2 и более шайб, в 3-х играх Ови нанес 13 бросков в створ его ворот. Лидеры по пропущенным шайбам среди вратарей: Лундквист и Флери по 13, третий Бобровский-6. По числу поверженных вратарей в КС Ови в 3 десятке, 1-й Мессье-38 вратарей, Гретцки, Курри по 36.Действующие: Кросби-24, Малкин-24 - 2-й праймери Дилана Строума на Ови в КС(11-й показатель) 1-й показатель у Бэкстрема -13, 2-й Карлсон-9, 3-й Кузнецов, Сёмин по-5

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    -43-я в апреле в КС (20-й, 19-й Хоу-44, 2-й Бр.Халл-66,1-й Гретцки-76) преследователь Кросби-33 -121-я (78+43) в апреле в КС и РС (1-й, 2-й Бр.Халл-103, 3-й Гретцки-101) преследователь Кросби-90 -661-й бросок в створ в КС( 9-й в лиге, 8-й Макиннис -664, 2-й Бр.Халл-803, 1-й Бурк-814) -660-й хит в ПО(рекорд НХЛ, 2-й Орпик-611, 3-й Крис Кунитц-530)действующие: Ривз-462(7-й) -4403-й хит в КС и РС(2-й, 1 -й Мартин -4416, 3-й Кэл Клаттербак -4394) преследователь: Люк Шенн - 3839(5-й) -9-я шайба и 15-е очко в 12-й игре с Монреалем в ПО, 53-й бросок в створ,

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    -15-й раз открывает счет в РС(10-й, 7-9-й Кросби, Ягр, Сакик-16, 2-3-й Бр.Халл,Лемье по 18, 1-й Гретцки-19), действующие: Перри, Малкин-13(18-й) -20-я в 1-м периоде(19-й,18-й Зспозито-21 , 3-й Лемье-35, 2-й Мессье-36, 1-й Гретцки-42), действующие Кросби – 26 -973-я в сумме РС и КС, 76+897 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016, преследователь Кросби-696(17-й), Стэмкос-632(25-й),Малкин-581(39-й) -4-я в возрасте 39 лет в КС(2-6-й, 1-й Ж. Беливо-6) -146-е очко в ПО, 76+70 (34-й, догнал Модано, 33-й Рекки-147, 32-й Пропп-148, 2-й Мессье-295,1-й Гретцки-382) действующие: Кучеров-171(20-й), Малкин-180(14-й) и Кросби-201(5-й ) преследователь: Маршан, Кэйн по 138(41-42-й) -1769-е очко в РС и КС, 973ш+796п, (11-й,10-й Дионн- 1816, 8-й Кросби-1888, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1526(24-й)

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет -76-я шайба Ови в ПО (12-й, догнал М.Лемье, 11-й Ягр-78 , 3-й Курри-106, 2-й Мессье-109,1-й Гретцки-122 шайбы),из действующих ближе всех Кросби-71(18-й), Малкин-67(22-й) -76-я шайба в ПО за одну команду(9-й, догнал М. Лемье, 8-й Беливо-79, 3-й Сакик-84, 2-й Босси-85,1-й Курри-92 шайбы), преследователь Кросби-71(11-й), Малкин-67(14-й) -65 –я игра с заброшенными шайбами в КС(9-й в лиге, 8-й Беливо-66, 1-й Бр. Халл-86) преследователь Кросби-58 -39-я шайба дома в КС(11-й в лиге, 10-й Ягр-45, 1-й Гретцки-77) преследователь Кросби-33, Малкин-32 -30-я в большинстве(5-й,4-й Сиссарелли -31,2-3-й Босси, Гретцки по 35, 1-й Бр. Халл-38) преследователь Малкин-28(9-й),

    01.05.2025

  • Atoms

    Вашингтон с выходом в следующий раунд! Саню с голом! Символично, что счёт в матче и серии 4:1.

    01.05.2025

  • ЦСКА71

    Отличная игра, посмотрел с удовольствием. Вашингтон и Сашу с победой и проходом дальше.

    01.05.2025

  • Сергей

    Вашингтон с победой и выходом в следующий раунд. Ждем Каролину в гости, ну и к ним на пару матчей съездим. Больше, я думаю не стоит. Победили уверенно, на классе. Монреаль еще сыроват для ПО, но перспективы у команды есть.

    01.05.2025

  • Демеч

    В принципе читалось, конечно.Никакой сенсации не произошло,в следующем сезоне Монреаль будет сильнее.Саню с очередным голом, есть ещё минимум четыре матча для пополнения баланса.Ну и удачи дальше с Каролиной!

    01.05.2025

  • ion

    Чмока мертв, цитаты живы))))

    01.05.2025

  • невропатолог176

    Вашингтон закрыл серию) Саша красавец, в 39 продолжает забивать! Вашики были посолиднее. Из минусов: Эта дурацкая привычка играть по счету.... Впереди Каролина. Удачи Сане и команде! с 1 мая, Леди и Джентльмены)

    01.05.2025

  • .Алексей.

    Зверь.

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу старик, почти пенсионер, а скажут, скажут, что нас было четверо. – Да, но отступить!.. – Это невозможно.. – Милостивые государи, испытайте меня, и клянусь вам честью, что я не уйду с этого места, если мы будем побеждены! – Как ваше имя, храбрый дедушка?  - даАлександр, сударь.

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    Голы play-off вся история: 1. Уэйн Гретцки-122 2. Марк Мессье-109 3. Яри Курри-106 4. Бретт Халл-103 5. Гленн Андерсон -93 6. Майк Босси-85 7. Джо Сакик-84 8. Морис Ришар-82 9. Клод Лемьё-80 10. Жан Беливо -79 11. Яромир Ягр-78 12-13.Марио Лемье-76 Александр Овечкин-76

    01.05.2025

  • ToLkUnet

    С победой, хороший матч, Саня красавчик

    01.05.2025

  • Алексей Х

    Легко, уверенно, на классе! С победой и выходом в следующий раунд! Саню с голешником! Огнетушители на месте)) Всех с праздником!

    01.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Всех болельщиков Вашингтона и Ови с отличной победой в матче и серии 4:1!!! ПрОклятый первый раунд прошли без особой нервотрёпки, но Томпсону отдельное спасибо)) Ови начал эту серию и он же закончил, сделав результат в первой игре и задав ритм в этом матче. Сегодня очередной сумасшедший бросок. Отличное меньшинство, хорошее большинство, классная игра звена ПЛД, и Строум MVP первого раунда.

    01.05.2025

  • baruv

    Солидно сыграли столичные. Гол-ракета от Ови внес свой вклад в общую победу! А теперь Каролина!

    01.05.2025

  • Sergey Krug

    С победой!Есть второй раунд!Все по делу...Да,может быть Монреаль и был слабейшим из участников плейофф,но Вашингтон заработал свое право на встречу с ним мощной регуляркой. Дилан Стром на уровне топов провел эту серию(9 очков),Энтони Бювиллье неожиданно раскрылся в первой тройке,с возвращением Протаса должен воспрять Дюбуа.Логан Томпсон пока надежно,спасибо счастливому случаю,что он в строю.Леонард все уверенней.Брэндон Дюхайм новый голеодор)Уилсон мощно,Ови-вожак!Все молодцы!

    01.05.2025

