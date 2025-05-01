Гол Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Монреаля» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Кэпиталз» выиграли серию — 4-1.

Российский нападающий Александр Овечкин на 10-й минуте открыл счет во встрече. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 4-м в Кубке Стэнли-2025.

Также у «Кэпс» забитыми голами отметились Брендон Духайм, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Канадиенс» на счету Эмиля Хейнемана.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной», которая в первом раунде победила «Нью-Джерси» (4-1).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. Чикран — 2 (Дюбуа, Уилсон), 11:15 — 2:0. Уилсон — 2 (бол., Карлсон, Строум), 36:59 — 3:0. Хейнеман — 1 (Армиа, Капанен), 42:40 — 3:1. Духайм — 3 (п.в., Макмайкл), 59:34 — 4:1.

Вратари: Томпсон — Добеш (56:57 — 59:34).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+9+8) — 29 (9+6+14).

Наши: Алексеев (7.07/1/-1), Овечкин (13.51/6/0) — Демидов (18.21/0/-1).

1 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 4-1.