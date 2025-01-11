«Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреаль» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Ларс Эллер, Александр Овечкин нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, забивший в меньшинстве, и Ник Сузуки.

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен получил травму и был заменен на 23-й минуте при счете 1:0.

В текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 59 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Чикран — 12 (бол.), 2:56 — 1:0. Кофилд — 23 (Слафковски, Гуле), 24:56 — 1:1. Андерсон — 6 (мен.), 33:22 — 1:2. Эллер — 8 (Фрэнк, Рэддиш), 41:54 — 2:2. Сузуки — 13 (Кофилд, Хатсон), 61:15 — 2:3.

Вратари: Томпсон (Линдгрен, 22:29) — Добеш.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (6+4+7+0) — 30 (7+13+8+2).

Наши: Овечкин (16.31/1/-1) — -.

11 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.