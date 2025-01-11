«Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю», у Овечкина «-1»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреаль» в овертайме со счетом 2:3.
В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Ларс Эллер, Александр Овечкин нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, забивший в меньшинстве, и Ник Сузуки.
Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен получил травму и был заменен на 23-й минуте при счете 1:0.
В текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков.
После этого матча «Вашингтон» с 59 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Чикран — 12 (бол.), 2:56 — 1:0. Кофилд — 23 (Слафковски, Гуле), 24:56 — 1:1. Андерсон — 6 (мен.), 33:22 — 1:2. Эллер — 8 (Фрэнк, Рэддиш), 41:54 — 2:2. Сузуки — 13 (Кофилд, Хатсон), 61:15 — 2:3.
Вратари: Томпсон (Линдгрен, 22:29) — Добеш.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 17 (6+4+7+0) — 30 (7+13+8+2).
Наши: Овечкин (16.31/1/-1) — -.
11 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
|11.01
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 3
|11.01
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|11.01
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 0
|11.01
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|11.01
|05:00
|
Юта – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|21:00
|
Флорида – Бостон
|- : -