Овечкин в матче против «Монреаля» забросил 73-ю шайбу в плей-офф

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

39-летний россиянин реализовал большинство на 19-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Овечкина 142 (73+69) набранных очка в 152 матчах плей-офф.