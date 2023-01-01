«Вашингтон» разгромил «Монреаль». Овечкин оформил хет-трик

Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» с «Монреалем»

«Вашингтон» крупно переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал три голевые передачи.

«Вашингтон» с 47 очками занимает 6-е место в Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 33 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Голы: Густафссон — 6 (Кузнецов, Шири), 0:32 — 1:0. Хэтэуэй — 4 (Протас, Дауд), 4:32 — 2:0. Кофилд — 20 (бол., Сузуки, Дак), 24:02 — 2:1. Дауд — 9 (Протас, Густафссон), 28:31 — 3:1. Овечкин — 24 (ван Римсдайк, Эллер), 29:06 — 4:1. Кофилд — 21, 32:39 — 4:2. Строум — 8 (бол., Кузнецов, Юханссон), 39:21 — 5:2. Овечкин — 25 (бол., Густафссон, Юханссон), 41:22 — 6:2. Юханссон — 10 (Кузнецов, Фехервари), 45:31 — 7:2. Манта — 9, 55:43 — 8:2. Овечкин — 26 (Шири), 56:35 — 9:2.

Вратари: Линдгрен — Аллен.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 39 (9+13+17) — 33 (13+12+8).

Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (19.31/5/+2), Орлов (20.21/1/+1) — -.

1 января. Вашингтон. Capital One Arena.