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«Вашингтон» разгромил «Монреаль». Овечкин оформил хет-трик

Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» с «Монреалем»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» крупно переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал три голевые передачи.

«Вашингтон» с 47 очками занимает 6-е место в Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 33 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Голы: Густафссон — 6 (Кузнецов, Шири), 0:32 — 1:0. Хэтэуэй — 4 (Протас, Дауд), 4:32 — 2:0. Кофилд — 20 (бол., Сузуки, Дак), 24:02 — 2:1. Дауд — 9 (Протас, Густафссон), 28:31 — 3:1. Овечкин — 24 (ван Римсдайк, Эллер), 29:06 — 4:1. Кофилд — 21, 32:39 — 4:2. Строум — 8 (бол., Кузнецов, Юханссон), 39:21 — 5:2. Овечкин — 25 (бол., Густафссон, Юханссон), 41:22 — 6:2. Юханссон — 10 (Кузнецов, Фехервари), 45:31 — 7:2. Манта — 9, 55:43 — 8:2. Овечкин — 26 (Шири), 56:35 — 9:2.

Вратари: Линдгрен — Аллен.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 39 (9+13+17) — 33 (13+12+8).

Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (19.31/5/+2), Орлов (20.21/1/+1) — -.

1 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем» и сократил отрыв от Гретцки

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 36 24 12 54
2 Нью-Джерси 36 23 13 48
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 37 16 21 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 34 15 19 35
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Эдмонтон 37 20 17 42
4 Калгари 37 17 20 41
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 37 10 27 24
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6.01
1.01 00:00
Вашингтон – Монреаль
 9 : 2
1.01 00:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 2 : 4
1.01 01:00
Тампа-Бэй – Аризона
 - : -
1.01 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
1.01 03:00
Детройт – Оттава
 - : -
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Колорадо – Торонто
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Даллас – Сан-Хосе
 - : -
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Эдмонтон

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Джейсон Робертсон

Даллас

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И Г
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Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Каролина

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