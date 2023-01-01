«Вашингтон» разгромил «Монреаль». Овечкин оформил хет-трик
«Вашингтон» крупно переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Канадиенс» потерпели пятое поражение подряд.
В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Александр Овечкин. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал три голевые передачи.
«Вашингтон» с 47 очками занимает 6-е место в Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 33 очка.
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«Вашингтон» — «Монреаль» — 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)
Голы: Густафссон — 6 (Кузнецов, Шири), 0:32 — 1:0. Хэтэуэй — 4 (Протас, Дауд), 4:32 — 2:0. Кофилд — 20 (бол., Сузуки, Дак), 24:02 — 2:1. Дауд — 9 (Протас, Густафссон), 28:31 — 3:1. Овечкин — 24 (ван Римсдайк, Эллер), 29:06 — 4:1. Кофилд — 21, 32:39 — 4:2. Строум — 8 (бол., Кузнецов, Юханссон), 39:21 — 5:2. Овечкин — 25 (бол., Густафссон, Юханссон), 41:22 — 6:2. Юханссон — 10 (Кузнецов, Фехервари), 45:31 — 7:2. Манта — 9, 55:43 — 8:2. Овечкин — 26 (Шири), 56:35 — 9:2.
Вратари: Линдгрен — Аллен.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 39 (9+13+17) — 33 (13+12+8).
Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (19.31/5/+2), Орлов (20.21/1/+1) — -.
1 января. Вашингтон. Capital One Arena.
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|Центральный дивизион
|И
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|1
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|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
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|36
|17
|19
|37
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|Нэшвилл
|34
|15
|19
|35
|7
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|34
|13
|21
|31
|8
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|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Эдмонтон
|37
|20
|17
|42
|4
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|5
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|34
|18
|16
|40
|6
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|16
|19
|35
|7
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|37
|11
|26
|29
|8
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|37
|10
|27
|24
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|- : -
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|- : -
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|- : -
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19