«Вашингтон» переиграл «Монреаль». Овечкин сделал три голевые передачи

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Канадиенс» проиграли четыре из последних пяти встреч.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по 2 (1+1) очка. Российский голкипер «Кэпс» Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке.