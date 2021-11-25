«Вашингтон» переиграл «Монреаль». Овечкин сделал три голевые передачи
05:42
«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Канадиенс» проиграли четыре из последних пяти встреч.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по 2 (1+1) очка. Российский голкипер «Кэпс» Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.
«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке.
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