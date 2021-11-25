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«Вашингтон» переиграл «Монреаль». Овечкин сделал три голевые передачи

05:42
25 ноября. &quot;Вашингтон&quot; - &quot;Монреаль&quot; - 6:3. Фото Twitter
25 ноября. &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; - &amp;quot;Монреаль&amp;quot; - 6:3. Фото Twitter
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«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Канадиенс» проиграли четыре из последних пяти встреч.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали по 2 (1+1) очка. Российский голкипер «Кэпс» Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке.

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Евгений Козинов все материалы автора
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