Результативные передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 3:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Конор Шири, Энтони Манта и Ти-Джей Оши, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Ник Сузуки.

В следующем матче «Вашингтон» 18 октября сыграет с «Ванкувером», «Монреаль» в этот же день встретится с «Питтсбургом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Сузуки — 1 (Джекай, Кофилд), 22:01 — 0:1. Шири — 2 (Дженсен, ван Римсдайк), 29:02 — 1:1. Манта — 2 (Кузнецов, Оши), 31:43 — 2:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Строум), 35:20 — 3:1.

Вратари: Кемпер — Монтембо (58:25).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (12+14+3) — 22 (8+5+9).

Наши: Кузнецов (16.56/0/+2), Овечкин (17.27/6/0), Орлов (21.26/0/-1) — Дадонов (15.29/0/0).

16 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.