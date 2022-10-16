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Сегодня, 04:45

Результативные передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
16 октября. «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 3:1.

В составе «Кэпиталз» отличились Конор Шири, Энтони Манта и Ти-Джей Оши, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Ник Сузуки.

В следующем матче «Вашингтон» 18 октября сыграет с «Ванкувером», «Монреаль» в этот же день встретится с «Питтсбургом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Сузуки — 1 (Джекай, Кофилд), 22:01 — 0:1. Шири — 2 (Дженсен, ван Римсдайк), 29:02 — 1:1. Манта — 2 (Кузнецов, Оши), 31:43 — 2:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Строум), 35:20 — 3:1.

Вратари: Кемпер — Монтембо (58:25).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (12+14+3) — 22 (8+5+9).

Наши: Кузнецов (16.56/0/+2), Овечкин (17.27/6/0), Орлов (21.26/0/-1) — Дадонов (15.29/0/0).

16 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
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8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
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3 Сент-Луис 1 1 0 2
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Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
16.10 02:00
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 7 : 1
16.10 03:00
Даллас – Нэшвилл
 5 : 1
16.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 6 : 7
16.10 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 5 : 2
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 - : -
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