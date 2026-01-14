«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют в чемпионате НХЛ 14 января

«Вашингтон» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 14 января. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 января, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Монреаль

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 46 матчей и набрал 52 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Нэшвилл» (2:3). У «Монреаля» 46 матчей и 58 очков, во вторник «Канадиенс» обыграли «Ванкувер» (6:3).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 46 матчей и набрал 40 (20+20) очков.