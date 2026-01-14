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14 января, 00:15

«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют в чемпионате НХЛ 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в среду, 14 января. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Монреаль» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 января, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Монреаль

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 46 матчей и набрал 52 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Нэшвилл» (2:3). У «Монреаля» 46 матчей и 58 очков, во вторник «Канадиенс» обыграли «Ванкувер» (6:3).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 46 матчей и набрал 40 (20+20) очков.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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