«Вашингтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Игра прошла на «Кэпитал-Уан Арена» в Вашингтоне.

Голы «Уайлд» на счету Райана Хартмана, Якова Тренина и Марко Росси. У «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон, Александр Овечкин и Мартин Фехервари.

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