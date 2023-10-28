«Вашингтон» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у «Кэпиталз» голами отметились Том Уилсон и Дилан Строум. У «Уайлд» шайбы забросили Райан Хартман и Марко Росси. Победный буллит на счету Джона Карлсона.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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