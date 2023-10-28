«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту». Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку

«Вашингтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Победный буллит на счету Джона Карлсона. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами. Также они не реализовали свои попытки в серии буллитов.

«Вашингтон» с 7 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 6-й строчке в Западной конференции (8 очков).