«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту». Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку
«Вашингтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Победный буллит на счету Джона Карлсона. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.
Российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голевыми передачами. Также они не реализовали свои попытки в серии буллитов.
«Вашингтон» с 7 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 6-й строчке в Западной конференции (8 очков).
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