«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Лос-Анджелес» — 3:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Алексей Протас, еще один гол забил Якуб Врана. У «Кингз» шайбу забросил Кевин Фиала.