«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и занимает 14-е место в Восточной конференции (20 очков после 19 игр). «Лос-Анджелес» идет на третьем месте в Западной конференции (24 очка после 20 игр).