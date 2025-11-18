«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», Овечкин забил победный гол

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Мэтт Рой и российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 19 матчах набрал 15 (6+9) очков.

У гостей отличился Анже Копитар.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд и занимает 14-е место в Восточной конференции (20 очков после 19 игр). «Лос-Анджелес» идет на третьем месте в Западной конференции (24 очка после 20 игр).