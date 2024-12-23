«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», Протас оформил дубль
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Алексей Протас, еще один гол забил Якуб Врана. У «Кингз» шайбу забросил Кевин Фиала.
После этого матча «Вашингтон» с 48 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 43 очками — на четвертой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Протас — 13 (Дюбуа, Макмайкл), 10:20 — 1:0. Фиала — 13 (бол., Кемпе, Кларк), 24:10 — 1:1. Врана — 6 (бол., Дюбуа), 34:18 — 2:1. Протас — 14 (п.в.), 59:06 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Риттих (57:59 — 59:06, 59:47).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 21 (8+7+6) — 26 (7+9+10).
Наши: Мирошниченко (10.08/1/0) — Гавриков (23.02/1/0).
23 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|33
|23
|10
|48
|2
|Нью-Джерси
|36
|22
|14
|47
|3
|Каролина
|33
|21
|12
|43
|4
|Питтсбург
|35
|15
|20
|35
|5
|Филадельфия
|34
|15
|19
|34
|6
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|33
|7
|Айлендерс
|34
|13
|21
|33
|8
|Коламбус
|34
|13
|21
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|35
|22
|13
|46
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|44
|3
|Бостон
|35
|18
|17
|40
|4
|Тампа-Бэй
|31
|18
|13
|38
|5
|Оттава
|33
|18
|15
|38
|6
|Монреаль
|33
|14
|19
|31
|7
|Детройт
|33
|13
|20
|30
|8
|Баффало
|34
|11
|23
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|35
|24
|11
|49
|2
|Миннесота
|34
|20
|14
|44
|3
|Колорадо
|35
|20
|15
|40
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
|37
|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Нэшвилл
|34
|10
|24
|27
|8
|Чикаго
|34
|12
|22
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|3
|Эдмонтон
|33
|20
|13
|42
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|35
|15
|20
|32
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|28
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|23.12
|01:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|3 : 1
|23.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 4
|23.12
|01:00
|
Юта – Анахайм
|- : -
|23.12
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|23.12
|04:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|23.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|- : -
|23.12
|22:00
|
Торонто – Виннипег
|- : -