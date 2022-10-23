Ассистентский хет-трик Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес», у Овечкина «-2»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз», который к 44-й минуте уступал со счетом 0:2, отличились Ник Дауд, Джон Карлсон, Ларс Эллер и Маркус Йоханссон, Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик, у Евгения Кузнецова результативная передача, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

У «Кингз» шайбы забросили Шон Дурзи, Филлип Дано и Виктор Арвидссон.

После этого матча «Вашингтон» с 6 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 6 очками — на шестой строчке Запада.