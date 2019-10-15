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«Вашингтон» — «Колорадо»: Самсонов вышел вместо Холтби после трех пропущенных шайб

00:35
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«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в конце первого периода счет 0:4. На восьмой минуте после трех пропущенных шайб Брэйден Холтби был заменен на Илью Самсонова. Российский голкипер пропустил менее чем через две минуты после выхода на площадку — Микко Рантанен реализовал большинство.

В текущем сезоне на счету Самсонова 2 победы в 2 матчах.

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