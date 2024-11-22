«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в первом матче без Овечкина

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Эвеланш» прервали трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа в конце первого периода открыл счет. В конце второй двадцатминутки гости реализовали большинство, а в начале третьей — вышли вперед. Шайбы забросили Микко Рантанен и Майлз Вуд соответственно.

Это была первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2024/25 без российского нападающего Александра Овечкина. 19 ноября он получил перелом левой малоберцовой кости и выбыл на 4-6 недель.

«Колорадо» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 3-е место в Восточной конференции — 27 очков.