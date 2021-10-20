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«Вашингтон» переиграл «Колорадо». Кузнецов набрал 3 очка, Орлов сделал две голевые передачи

04:39
20 октября. &quot;Вашингтон&quot; – &quot;Колорадо&quot; – 6:3. Фото Twitter
20 октября. &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; – &amp;quot;Колорадо&amp;quot; – 6:3. Фото Twitter
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«Вашингтон» выиграл у «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эвеланш» проиграли вторую встречу кряду.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль и сделал голевую передачу. Защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи. Александр Овечкин поразил пустые ворота соперника в концовке встречи.

Российский голкипер Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет четвертым в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Голы: Кузнецов — 1 (Карлсон), 6:15 — 1:0. Комфер — 2 (мен.), 13:46 — 1:1. Дженсен — 1 (Орлов, Уилсон), 16:53 — 2:1. Хелм — 1 (О`Коннор, Байрам), 23:12 — 2:2. Манта — 1 (Эллер), 34:47 — 3:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Орлов), 36:41 — 4:2. Дауд — 1 (Дженсен, Хагелин), 40:39 — 5:2. Рантанен — 1 (бол., Маккиннон, Комфер), 56:54 — 5:3. Овечкин — 4 (п.в., Уилсон, Кузнецов), 57:39 — 6:3.

Вратари: Самсонов — Кемпер (55:04 — 56:54, 57:13 — 57:39).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (19+8+12) — 27 (5+8+14).

Наши: Кузнецов (17.43/6/+3), Овечкин (17.21/2/+3), Орлов (19.59/1/+3) — Мальцев (11.38/1/-1).

20 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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