«Вашингтон» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 марта

«Вашингтон» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 22 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США). Начало — в 19.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 19:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Колорадо

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» — «Колорадо» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 79 очков в 70 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Эвеланш» с 100 очками в 69 играх идет на первой строчке «Запада».