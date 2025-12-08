«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

По одной шайбе у «Кэпиталз» забросили канадский защитник Джейкоб Чикран и белорусский нападающий Алексей Протас.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних 10 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции с 39 очками после 30 матчей. «Коламбус» занимает 12-е место на «Востоке» — у него 32 очка после 30 игр.