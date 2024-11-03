«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Вашингтон» дома победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

«Вашингтон» с 16 очками в 10 матчах занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 11 очками в 11 играх идет на девятой строчке.