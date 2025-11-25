«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила в столице США в ночь на 25 ноября.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. Всего на его счету теперь 21 (10+11) очко в 23 матчах текущего сезона.

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран оформил дубль. По 2 очка набрали Джон Карлсон (1+1), Джастин Сурдиф (0+2) и Том Уилсон (1+1).

«Вашингтон» (26 очков) занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» (25) идет 13-м на «Востоке».