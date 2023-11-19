«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.

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