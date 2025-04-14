«Вашингтон» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Коламбусу» со счетом 1:4.

После этого матча «Вашингтон» с 109 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 85 очками — на девятой строчке.