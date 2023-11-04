«Вашингтон» примет «Коламбус» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» занимают седьмое место в Столичном дивизионе и 14 место в Восточной конференции, в их активе — 9 очков. «Блю Джекетс» с 10 баллами располагаются на шестой строчке в Столичном дивизионе и 12 строчке в Восточной конференции.

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