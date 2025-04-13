«Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в столице США и начнется в 1.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Коламбус» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Вашингтон» досрочно выиграл Восточной конференции, у столичной команды 109 очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус» набрал 83 очка и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

По ходу сезона-2024/25 команды встречались трижды, две победы одержали «Кэпиталз» (7:2 в ноябре дома и 2:1 ОТ в декабре на выезде), одну — «Блю Джекетс» (в субботу дома со счетом 7:0). Капитан столичной команды Александр Овечкин вчера пропустил игру в Коламбусе, а теперь выйдет на лед в Вашингтоне.