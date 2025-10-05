Результативный пас Мирошниченко помог «Вашингтону» победить «Коламбус»

«Вашингтон» дома обыграл «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ — 2:1.

В составе хозяев отличились Деклан Чисхольм, которому ассистировал российский нападающий Иван Мирошниченко, и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. За «Коламбус» забил Матье Оливье.

«Вашингтон» и «Коламбус» сыграли последний предсезонный матч. «Кэпиталс» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 9 октября против «Бостона», а «Блю Джекетс» встретятся с «Нэшвиллом» 10 октября.