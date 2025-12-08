«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин остался без очков

«Вашингтон» победил «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голы забили канадский защитник Джейкоб Чикран и белорусский нападающий Алексей Протас. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 18 минут 39 секунд не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0». В сезоне-2025/26 у него 29 (14+15) очков в 29 матчах.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в последних 10 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции с 39 очками после 30 матчей. «Коламбус» занимает 12-е место — у него 32 очка после 30 игр.