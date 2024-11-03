«Вашингтон» разгромил «Коламбус», Овечкин набрал 3 очка

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 13 (6+7) очков в этом сезоне.

39-летний россиянин , занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 859 голов в лиге. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 35 шайб.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 15 из 22 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 16 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 9-й строчке — 11 очков.