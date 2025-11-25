«Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина результативный пас

«Вашингтон» победил «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев голы забили Джейкоб Чикран (дважды), Том Уилсон, Джон Карлсон и Мартин Фехервари. Российский нападающий Александр Овечкин ассистировал Карлсону. В сезоне-2025/26 у 40-летнего Овечкина 21 (10+11) очко в 23 матчах.

Единственную шайбу у «Коламбуса» забросил Дентон Матейчук.

«Вашингтон» после 23 матчей набрал 26 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» (25 очков после 23 матчей) расположился на 13-м месте.